Трамп розгляне відновлення допомоги Україні за умови мирних переговорів, - Білий дім

"Я думаю, якщо ми зможемо завершити ці переговори і рухатися до них, а також фактично винести на обговорення деякі заходи зі зміцнення довіри, то президент уважно розгляне можливість зняття цієї паузи", - заявив Волц.

Зупинка допомоги від США

В останній день лютого президент України Володимир Зеленський відвідав США. Однак під час конференції з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Ді Венсом між ними виникла суперечка.

Тоді держсекретар Марко Рубіо звинуватив Зеленського у зриві зусиль щодо мирних переговорів. Цікаво і те, що під час візиту планувалося підписати угоду між Україною та США про корисні копалини. Але через конфлікт це не відбулося.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

А вже декілька днів низка західних ЗМІ з посиланням на представника Білого дому повідомила, що адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила постачання всієї військової допомоги Україні. Мова навіть про ту допомогу, яку ухвалила адміністрація Джо Байдена.

Згодом член оборонного комітету Ради Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна розповів, що на закритому засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки було розглянуто негативний сценарій щодо можливого припинення військової допомоги від США Україні.

Вчора Зеленський заявив, що Україна прагне якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб досягти надійного миру.