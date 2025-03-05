Трамп рассмотрит возобновление помощи Украине при условии мирных переговоров, - Белый дом

"Я думаю, если мы сможем завершить эти переговоры и двигаться к ним, а также фактически вынести на обсуждение некоторые меры по укреплению доверия, то президент внимательно рассмотрит возможность снятия этой паузы", - заявил Уолтц.

Остановка помощи от США

В последний день февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил США. Однако во время конференции с Дональдом Трампом и вице-президентом Ди Вэнсом между ними возник спор.

Тогда госсекретарь Марко Рубио обвинил Зеленского в срыве усилий по мирным переговорам. Интересно и то, что во время визита планировалось подписать соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых. Но из-за конфликта это не произошло.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

А уже несколько дней ряд западных СМИ со ссылкой на представителя Белого дома сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила поставки всей военной помощи Украине. Речь даже о той помощи, которую приняла администрация Джо Байдена.

Впоследствии член оборонного комитета Рады Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина рассказал, что на закрытом заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки был рассмотрен негативный сценарий относительно возможного прекращения военной помощи от США Украине.

Вчера Зеленский заявил, что Украина стремится как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы достичь надежного мира.