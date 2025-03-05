Трамп рассмотрит возобновление помощи Украине при условии мирных переговоров, - Белый дом

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что президент Дональд Трамп рассмотрит возможность возобновления помощи Украине, "если будут организованы мирные переговоры и приняты меры укрепления доверия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Я думаю, если мы сможем завершить эти переговоры и двигаться к ним, а также фактически вынести на обсуждение некоторые меры по укреплению доверия, то президент внимательно рассмотрит возможность снятия этой паузы", - заявил Уолтц.
В последний день февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил США. Однако во время конференции с Дональдом Трампом и вице-президентом Ди Вэнсом между ними возник спор.
Тогда госсекретарь Марко Рубио обвинил Зеленского в срыве усилий по мирным переговорам. Интересно и то, что во время визита планировалось подписать соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых. Но из-за конфликта это не произошло.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
А уже несколько дней ряд западных СМИ со ссылкой на представителя Белого дома сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила поставки всей военной помощи Украине. Речь даже о той помощи, которую приняла администрация Джо Байдена.
Впоследствии член оборонного комитета Рады Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина рассказал, что на закрытом заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки был рассмотрен негативный сценарий относительно возможного прекращения военной помощи от США Украине.
Вчера Зеленский заявил, что Украина стремится как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы достичь надежного мира.
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