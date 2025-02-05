Трамп рассмотрит предложение Сальвадора о депортации преступников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Я просто говорю, что если бы у нас было законное право сделать это, я бы сделал это мгновенно. Я не знаю, имеем ли мы такое право или нет, но мы сейчас рассматриваем этот вопрос", - сказал Трамп 4 февраля на пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома.

Днем ранее государственный секретарь США Марко Рубио достиг необычного соглашения с президентом Сальвадора Наибом Букеле. Ее суть в том, что центральноамериканская страна примет американских депортированных лиц любой национальности, включая американских граждан и легальных резидентов, находящихся в тюрьме за насильственные преступления.

На пресс-конференции в Сан-Хосе с участием президента Коста-Рики Родриго Чавеса, Рубио заявил: "Очевидно, что все было сделано законно. У нас есть Конституция".

В то же время, Рубио отметил, что это было "очень щедрое предложение".

"Никто никогда не делал подобного предложения - передать на аутсорсинг, за долю стоимости, по крайней мере некоторых из самых опасных и жестоких преступников, которых мы имеем в Соединенных Штатах", - отметил руководитель американской дипломатии.