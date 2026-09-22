Трамп розглядав можливість удару по хуситах у Ємені, які підтримує Іран, - CBS

У середу 16 вересня під час обговорень зі своїми радниками з питань нацбезпеки Трамп дав зрозуміти, що схиляється до відмови від авіаударів.

Але після того, як спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман у четвер знову зателефонував президенту США з проханням про допомогу (10 днів тому він теж просив ударити по хуситах), Трамп сказав Пентагону про необхідність підготуватися до повітряних ударів.

Однак, як розповіли джерела, пізно ввечері в суботу було ухвалено рішення поки що відкласти дії США проти хуситів, оскільки на даний момент Білий дім не бажає розширювати поле бою.

Вже в понеділок агентство Reuters написало, що Трамп поговорив телефоном з Рашадом Аль-Алімі - головою Ради президентського керівництва Ємену, виконавчого органу міжнародно визнаного уряду Ємену.