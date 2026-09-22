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Трамп розглядав можливість удару по хуситах у Ємені, які підтримує Іран, - CBS

01:11 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп минулими вихідними розглядав можливість завдання удару по єменських хуситах, яких підтримує Іран. Однак на даний момент рішення поки що відкладено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

У середу 16 вересня під час обговорень зі своїми радниками з питань нацбезпеки Трамп дав зрозуміти, що схиляється до відмови від авіаударів.

Але після того, як спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман у четвер знову зателефонував президенту США з проханням про допомогу (10 днів тому він теж просив ударити по хуситах), Трамп сказав Пентагону про необхідність підготуватися до повітряних ударів.

Однак, як розповіли джерела, пізно ввечері в суботу було ухвалено рішення поки що відкласти дії США проти хуситів, оскільки на даний момент Білий дім не бажає розширювати поле бою.

Вже в понеділок агентство Reuters написало, що Трамп поговорив телефоном з Рашадом Аль-Алімі - головою Ради президентського керівництва Ємену, виконавчого органу міжнародно визнаного уряду Ємену.

Що передувало

Нагадаємо, що в останні тижні на тлі загострення конфлікти хусити відвоювали у Єменського уряду, який підтримується Саудівською Аравією, ключові стратегічні території, особливо вздовж узбережжя Червоного моря.

Зокрема,11 вересня хусити захопили острів Перім, який знаходиться у ключовій для всесвітньої торгівлі нафтою Баб-ель-Мандебською протокою. Мета - блокувати протоку.

Також ми писали, що кілька днів тому єменські хусити атакували дронами та ракетами по аеропорту Ер-Ріяда та нафтовому хабу Саудівської Аравії.

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Сполучені Штати АмерикиЄменДональд Трамп