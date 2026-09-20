Хусити вдарили по аеропорту Ер-Ріяда та нафтовому хабу Саудівської Аравії

Йеменські хусити заявили про атаку "чутливих" об'єктів у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді ракетами й дронами. Перед цим поблизу головного аеропорту міста помітили полум'я та великий стовп диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Уночі влада Саудівської Аравії розсилала попередження про можливу небезпеку в районі Ер-Ріяда на тлі загострення атак хуситів. Невдовзі поблизу головного аеропорту столиці помітили вогонь і густий чорний дим - полум'я, схоже, здіймалось із паливних резервуарів біля терміналу.

Угруповання не уточнило конкретну ціль у самому Ер-Ріяді, але повідомило про удар і по об'єкту Aramco в портовому місті Янбу на Червоному морі - одному з ключових центрів саудівського нафтового експорту. За словами хуситів, атака стала відповіддю на удар по столиці Ємену Сані.

Військова коаліція, яка протидіє хуситам, заявила, що збила одну ракету, спрямовану на Ер-Ріяд, а також зірвала спроби атак на кілька інших саудівських міст на заході та південному заході країни й у Янбу. Про можливі пошкодження там не повідомили.