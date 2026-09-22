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Трамп рассматривал возможность удара по хуситам в Йемене, поддерживаемых Ираном, - CBS

01:11 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в минувшие выходные рассматривал возможность нанесения удара по йеменским хуситам, которых поддерживает Иран. Однако на данный момент решение пока отложено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

В среду 16 сентября в ходе обсуждений со своими советниками по нацбезопасности Трамп дал понять, что склоняется к отказу от авиаударов.

Но после того, как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в четверг снова позвонил президенту США с просьбой о помощи (10 дней назад он тоже просил ударить по хуситам), Трамп сказал Пентагона о необходимости подготовится к воздушным ударам.

Однако, как рассказали источники, поздно вечером в субботу было принято решение пока отложить действия США против хуситов, так как на данный момент Белый дом не желает расширять поле боя.

Уже в понедельник агентство Reuters написало, что Трамп поговорил по телефону с Рашадом Аль-Алими - главой Совета президентского руководства Йемена, исполнительного органа международно признанного правительства Йемена.

Что предшествовало

Напомним, что в последние недели на фоне обострения конфликты хуситы отвоевали у поддерживаемого Саудовской Аравией йеменского правительства ключевые стратегические территории, особенно вдоль побережья Красного моря.

В частности, 11 сентября хуситы захватили остров Перим, который находится в ключевым для всемирной торговли нефтью Баб-эль-Мандебском проливе. Цель - блокировать пролив.

Также мы писали, что пару дней назад йеменские хуситы атаковали дронами и ракетами по аэропорту Эр-Рияда и нефтяному хабу Саудовской Аравии.

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