Трамп рассматривал возможность удара по хуситам в Йемене, поддерживаемых Ираном, - CBS

В среду 16 сентября в ходе обсуждений со своими советниками по нацбезопасности Трамп дал понять, что склоняется к отказу от авиаударов.

Но после того, как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в четверг снова позвонил президенту США с просьбой о помощи (10 дней назад он тоже просил ударить по хуситам), Трамп сказал Пентагона о необходимости подготовится к воздушным ударам.

Однако, как рассказали источники, поздно вечером в субботу было принято решение пока отложить действия США против хуситов, так как на данный момент Белый дом не желает расширять поле боя.

Уже в понедельник агентство Reuters написало, что Трамп поговорил по телефону с Рашадом Аль-Алими - главой Совета президентского руководства Йемена, исполнительного органа международно признанного правительства Йемена.