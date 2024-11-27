Трамп розглядає нову кандидатуру на посаду спецпредставника щодо миру в Україні, - Reuters

Обраний президент США Дональд Трамп розглядає як кандидата на посаду свого спецпредставника щодо миру в Україні генерала у відставці Кіта Келлога. Раніше він представив план припинення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як повідомляють джерела видання, Келлог - один із кількох потенційних кандидатів на роль спецпредставника щодо миру в Україні.

Келлог - відставний генерал-лейтенант, він працював в адміністрації Трампа під час його першого президентського терміну (2017-2021 роки) на посадах голови апарату Ради національної безпеки та радника з національної безпеки тодішнього віцепрезидента Майка Пенса.

Його план припинення війни, який він представив Трампу ще в липні, передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо погодиться на мирні переговори з Росією. США також попередять РФ, що, якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва.

План також пропонує заморозити лінії зіткнення на їхніх попередніх позиціях - ідея, яку обидві сторони відкинули.

Прессекретар перехідної адміністрації Керолайн Лівітт відмовилася прокоментувати кандидатуру Келлога, наголосивши, що про всі призначення буде оголошено тоді, коли рішення буде ухвалено.