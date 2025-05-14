Трамп розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії

Санкції ЄС проти Москви

Посли країн Європейського Союзу затвердили 17-й пакет санкцій проти Росії. Це сталося напередодні можливої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Туреччині.

Новий пакет націлений на майже 200 нафтових танкерів російського "тіньового флоту". Також він включає заборони на експорт хімікатів, що використовуються для виробництва зброї, торгівельні обмеження для десятків компаній, причетних до обходу санкцій.

Раніше Франція та Німеччини попередили Росію про посилення санкцій, якщо Путін не погодиться на припинення вогню. Глава МЗС Франції анонсував зустріч з американським сенатором Гремом, щоб обговорити "руйнівні" санкції, здатні "схопити Росію за горло".

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