Трамп рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России

США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против России. Но в Вашингтоне не раскрывают, при каких условиях они могут быть введены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.
"Мы всегда рассматриваем возможность введения вторичных санкций против России", - сказал американский лидер.
Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм инициировал законопроект, который предусматривает "сокрушительные" санкции против России, если та будет затягивать процесс урегулирования войны в Украине.
Законопроект Грэма предусматривает введение 500% пошлин на импорт из тех стран, которые продолжают покупать российские энергоносители - нефть, газ, нефтепродукты и уран.
Послы стран Европейского Союза утвердили 17-й пакет санкций против России. Это произошло накануне возможной встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турции.
Новый пакет нацелен на почти 200 нефтяных танкеров российского "теневого флота". Также он включает запреты на экспорт химикатов, используемых для производства оружия, торговые ограничения для десятков компаний, причастных к обходу санкций.
Ранее Франция и Германии предупредили Россию об усилении санкций, если Путин не согласится на прекращение огня. Глава МИД Франции анонсировал встречу с американским сенатором Грэмом, чтобы обсудить "разрушительные" санкции, способные "схватить Россию за горло".
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