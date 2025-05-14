Трамп рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России

Санкции ЕС против Москвы

Послы стран Европейского Союза утвердили 17-й пакет санкций против России. Это произошло накануне возможной встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турции.

Новый пакет нацелен на почти 200 нефтяных танкеров российского "теневого флота". Также он включает запреты на экспорт химикатов, используемых для производства оружия, торговые ограничения для десятков компаний, причастных к обходу санкций.

Ранее Франция и Германии предупредили Россию об усилении санкций, если Путин не согласится на прекращение огня. Глава МИД Франции анонсировал встречу с американским сенатором Грэмом, чтобы обсудить "разрушительные" санкции, способные "схватить Россию за горло".

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