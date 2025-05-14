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Трамп розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії

Ер-Ріяд, Середа 14 травня 2025 14:04
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Трамп розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США розглядають можливість введення додаткових санкцій проти Росії. Але у Вашингтоні не розкривають, за яких умов їх можуть запровадити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа.

"Ми завжди розглядаємо можливість введення вторинних санкцій проти Росії", - сказав американський лідер.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем ініціював законопроєкт, який передбачає "нищівні" санкції проти Росії, якщо та буде затягувати процес врегулювання війни в Україні.

Законопроєкт Грема передбачає запровадження 500% мит на імпорт з тих країн, які продовжують купувати російські енергоносії - нафту, газ, нафтопродукти та уран.

Санкції ЄС проти Москви

Посли країн Європейського Союзу затвердили 17-й пакет санкцій проти Росії. Це сталося напередодні можливої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Туреччині.

Новий пакет націлений на майже 200 нафтових танкерів російського "тіньового флоту". Також він включає заборони на експорт хімікатів, що використовуються для виробництва зброї, торгівельні обмеження для десятків компаній, причетних до обходу санкцій.

Раніше Франція та Німеччини попередили Росію про посилення санкцій, якщо Путін не погодиться на припинення вогню. Глава МЗС Франції анонсував зустріч з американським сенатором Гремом, щоб обговорити "руйнівні" санкції, здатні "схопити Росію за горло".

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