Трамп розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії

США розглядають можливість введення додаткових санкцій проти Росії. Але у Вашингтоні не розкривають, за яких умов їх можуть запровадити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа.

"Ми завжди розглядаємо можливість введення вторинних санкцій проти Росії", - сказав американський лідер. Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем ініціював законопроєкт, який передбачає "нищівні" санкції проти Росії, якщо та буде затягувати процес врегулювання війни в Україні. Законопроєкт Грема передбачає запровадження 500% мит на імпорт з тих країн, які продовжують купувати російські енергоносії - нафту, газ, нафтопродукти та уран.