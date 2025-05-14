Трамп рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России

США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против России. Но в Вашингтоне не раскрывают, при каких условиях они могут быть введены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

"Мы всегда рассматриваем возможность введения вторичных санкций против России", - сказал американский лидер. Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм инициировал законопроект, который предусматривает "сокрушительные" санкции против России, если та будет затягивать процесс урегулирования войны в Украине. Законопроект Грэма предусматривает введение 500% пошлин на импорт из тех стран, которые продолжают покупать российские энергоносители - нефть, газ, нефтепродукты и уран.