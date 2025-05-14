ua en ru
Ср, 14 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России

Эр-Рияд, Среда 14 мая 2025 14:04
UA EN RU
Трамп рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против России. Но в Вашингтоне не раскрывают, при каких условиях они могут быть введены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

"Мы всегда рассматриваем возможность введения вторичных санкций против России", - сказал американский лидер.

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм инициировал законопроект, который предусматривает "сокрушительные" санкции против России, если та будет затягивать процесс урегулирования войны в Украине.

Законопроект Грэма предусматривает введение 500% пошлин на импорт из тех стран, которые продолжают покупать российские энергоносители - нефть, газ, нефтепродукты и уран.

Санкции ЕС против Москвы

Послы стран Европейского Союза утвердили 17-й пакет санкций против России. Это произошло накануне возможной встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турции.

Новый пакет нацелен на почти 200 нефтяных танкеров российского "теневого флота". Также он включает запреты на экспорт химикатов, используемых для производства оружия, торговые ограничения для десятков компаний, причастных к обходу санкций.

Ранее Франция и Германии предупредили Россию об усилении санкций, если Путин не согласится на прекращение огня. Глава МИД Франции анонсировал встречу с американским сенатором Грэмом, чтобы обсудить "разрушительные" санкции, способные "схватить Россию за горло".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
NEWS
Зеленский ждет Путина. Что известно о возможных переговорах в Турции
Зеленский ждет Путина. Что известно о возможных переговорах в Турции
DAILY
Гражданство без языка и экзаменов: что изменит новый закон и почему его критикуют
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Гражданство без языка и экзаменов: что изменит новый закон и почему его критикуют