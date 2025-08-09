Трамп на роздоріжжі, але не можна міняти суверенітет України на ілюзію, - дочка Келлога

Зустріч Трампа з Путіним і труднощі миру в Україні

Нагадаємо, що минулої ночі президент США Дональд Трамп анонсував, що вже наступної п'ятниці, 15 серпня, у нього пройде зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним.

За кілька годин до цього Трамп спілкувався з журналістами, і заявив, що між Україною і Росією може відбутися "обмін територіями".

Видання WSJ написало, що під час візиту спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви, Путін висловив йому згоду на припинення вогню за умови, що Україна виведе війська з Донецької області.

Однак Bild пізніше повідомило, що Віткофф неправильно зрозумів Путіна. Зокрема, представник США заявив про згоду РФ вивести війська з Херсонської та Запорізької областей, однак насправді Путін мав на увазі вихід ЗСУ з цих регіонів.

Зранку на інформацію навколо України відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Україна не віддаватиме свої території росіянам, а відповідь на територіальне питання є в Конституції.

Також за даними The Wall Street Journal, європейські країни разом з Україною презентували свій план із завершення війни напередодні зустрічі Трампа і Путіна.

Зокрема, європейська сторона відхилила пропозицію РФ обміняти контрольовані Україною частини Донецької області на припинення вогню.

Навпаки, пропозиція Європи включає вимогу зупинити вогонь перед будь-якими іншими кроками, а якщо вже й говорити про обмін територій, то він має бути тільки на взаємній основі. Йдеться про те, щоб поступки були з обох боків, а не тільки України.