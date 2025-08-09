Трамп на распутье, но нельзя менять суверенитет Украины на иллюзию, - дочь Келлога

Встреча Трампа с Путиным и трудности мира в Украине

Напомним, что прошлой ночью президент США Дональд Трамп анонсировал, что уже в следующую пятницу, 15 августа, у него пройдет встреча с главой Кремля Владимиром Путиным.

За несколько часов до этого Трамп общался с журналистами, и заявил, что между Украиной и Россией может произойти "обмен территориями".

Издание WSJ написало, что во время визита спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Москву, Путин высказал ему согласие на прекращение огня при условии, что Украина выведет войска из Донецкой области.

Однако Bild позже сообщило, что Уиткофф неправильно понял Путина. В частности, представитель США заявил о согласии РФ вывести войска с Херсонской и Запорожской областей, однако на деле Путин имел ввиду выход ВСУ с этих регионов.

Утром на информацию вокруг Украины отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина не будет отдавать свои территории россиянам, а ответ на территориальный вопрос есть в Конституции.

Также по данным The Wall Street Journal, европейские страны вместе с Украиной представили свой план по завершению войны накануне встречи Трампа и Путина.

В частности, европейская сторона отклонила предложение РФ обменять контролируемые Украиной части Донецкой области на прекращение огня.

Наоборот, предложение Европы включает требование остановить огонь перед любыми другими шагами, а если уж и говорить об обмене территорий, то он должен быть быть только на взаимной основе. Речь идет о том, чтобы уступки были с обеих сторон, а не только Украины.