Трамп на рождественском мероприятии: нам нужно вернуться к Украине, РФ и Китаю
Президент США Дональд Трамп во время рождественского мероприятия заявил, что ему нужно вернуться к вопросам, которые касаются Украины, России и Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
В частности, вечером 24 декабря в СМИ появилось расписание Трампа на день. Согласно графику, президент США посвятил свою утреннюю часть на игру в гольф, а вечером уделил время звонкам детям для обсуждения путешествия Санта-Клауса.
В ходе одного из разговорjd Трамп в каком-то смысле даже пожаловался, что мог бы говорить весь день, но вынужден возвращаться к другим вопросам
"Можно было бы так говорить весь день. Нам нужно вернуться к Китаю, России, Украине. Нам нужно вернуться к другим делам, но можно было бы заниматься этим весь день", - сказал Трамп.
Также из его уст прозвучало еще ряд заявлений, а именно:
- мы хотим убедиться, что Санту не подменили. Что в нашу страну не пытается проникнуть какой-то плохой Санта;
- нашей стране нужно больше людей с высоким IQ;
- вчерашний ВВП составил 4,3%, что на два пункта больше, чем ожидалось, люди были шокированы. Это заслуга тарифов.
Украина на пути к миру
Напомним, что в ноябре 2025 года Трамп совершил очередную попытку достигнуть прекращения войны а Украине.
В частности, его спецпосланник Стив Уиткофф вместе с российской стороны разработали новый мирный план из 28 пунктов. Документ явно был выгоден России, поэтому на протяжении месяца Украина, США и Европа - дорабатывали документ, чтобы сделать его более выгодным для Киева.
Так, план был сокращен, и 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский озвучил все 20 пунктов мирного плана.
Теперь ожидается, что в итоге в Кремле скажут на это все. К слову, сутками ранее посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что мяч сейчас на стороне России. По данным Bloomberg, у Москвы есть вопросы по численности ВСУ, санкциям и замороженным активам.
Еще спустя сутки Уитакер предположил, что мир в Украине может быть достигнут в течение следующих 90 дней.