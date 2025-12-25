Трамп на рождественском мероприятии: нам нужно вернуться к Украине, РФ и Китаю

Президент США Дональд Трамп во время рождественского мероприятия заявил, что ему нужно вернуться к вопросам, которые касаются Украины, России и Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

В частности, вечером 24 декабря в СМИ появилось расписание Трампа на день. Согласно графику, президент США посвятил свою утреннюю часть на игру в гольф, а вечером уделил время звонкам детям для обсуждения путешествия Санта-Клауса.

В ходе одного из разговорjd Трамп в каком-то смысле даже пожаловался, что мог бы говорить весь день, но вынужден возвращаться к другим вопросам

"Можно было бы так говорить весь день. Нам нужно вернуться к Китаю, России, Украине. Нам нужно вернуться к другим делам, но можно было бы заниматься этим весь день", - сказал Трамп.

Также из его уст прозвучало еще ряд заявлений, а именно: