UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Трамп: РФ хоче угоди, а Зеленський ризикує втратити "чудову можливість"

Фото: президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп очікує від президента України Володимира Зеленського "дій" у контексті мирного процесу.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

Читайте також: Трамп заявив, що Зеленський, а не Путін затягує із мирною угодою

"Зеленському доведеться приступити до дій. Росія хоче укласти угоду, і Зеленському доведеться приступити до дій. В іншому разі він упустить чудову можливість", - сказав Трамп.

 

 

Росія не готова до миру

Нагадаємо, Україна, Росія і США за останній місяць провели 2 раунди мирних переговорів в Абу-Дабі. Москва за цей час не демонструвала жодних ознак готовності до завершення війни.

Перший раунд переговорів відбувся 23-24 січня. У ніч на 24 січня, незважаючи на переговорний процес, російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Метою ворога, як зазвичай, стали енергетичні об'єкти.

Другий раунд переговорів відбувався 4-5 лютого. І цього разу також не обійшлося без масованого удару окупантів - ворог провів обстріл у ніч на 3 лютого. Унаслідок атаки було практично знищено Дарницьку ТЕЦ у Києві - понад 1000 жителів столиці залишилися без опалення до кінця зими.

При цьому, за даними росЗМІ, під час переговорів росіяни висунули Україні новий ультиматум щодо Донбасу. Вони хочуть, щоб усі учасники переговорного процесу на юридичному рівні визнали Донецьку і Луганську область російськими.

Водночас позиція України не змінюється. За словами президента України Володимира Зеленського, у питанні територій "чесно стояти там, де стоїмо". При цьому він відкидає виведення українських захисників із Донецької області.

До речі, третій раунд переговорів відбудеться вже наступного тижня. Він пройде у Женеві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампМирні переговориВійна в Україні