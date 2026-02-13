Трамп: РФ хоче угоди, а Зеленський ризикує втратити "чудову можливість"

Росія не готова до миру

Нагадаємо, Україна, Росія і США за останній місяць провели 2 раунди мирних переговорів в Абу-Дабі. Москва за цей час не демонструвала жодних ознак готовності до завершення війни.

Перший раунд переговорів відбувся 23-24 січня. У ніч на 24 січня, незважаючи на переговорний процес, російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Метою ворога, як зазвичай, стали енергетичні об'єкти.

Другий раунд переговорів відбувався 4-5 лютого. І цього разу також не обійшлося без масованого удару окупантів - ворог провів обстріл у ніч на 3 лютого. Унаслідок атаки було практично знищено Дарницьку ТЕЦ у Києві - понад 1000 жителів столиці залишилися без опалення до кінця зими.

При цьому, за даними росЗМІ, під час переговорів росіяни висунули Україні новий ультиматум щодо Донбасу. Вони хочуть, щоб усі учасники переговорного процесу на юридичному рівні визнали Донецьку і Луганську область російськими.

Водночас позиція України не змінюється. За словами президента України Володимира Зеленського, у питанні територій "чесно стояти там, де стоїмо". При цьому він відкидає виведення українських захисників із Донецької області.

До речі, третій раунд переговорів відбудеться вже наступного тижня. Він пройде у Женеві.