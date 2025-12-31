Трамп репостнув статтю про роль Путіна у зриві миру

Отож, Дональд Трамп привернув увагу світових ЗМІ та користувачів соцмереж після того, як зробив репост новини із заголовком "Заява про "атаку" на Путіна показує, що саме РФ стоїть на заваді миру", яку опублікувало американське видання New York Post.

Зазначимо, що репости Трампа часто використовуються для його демонстрації своїх поглядів без формальних заяв.

Саме тому багато хто припустив, що таким чином Трамп спробував продемонструвати більш критичну позицію щодо Кремля та підкреслити роль Росії як головного джерела конфліктів у світі.

Про що написали журналісти

У статті, яку репостнув Дональд Трамп, The New York Times аналізує заяву Кремля про нібито "атаку дронами" на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна та доходить висновку, що цей епізод є черговим блефом Росії, спрямованим на зрив мирних ініціатив.

Автори зазначають, що після зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа з’явився обережний оптимізм щодо можливого завершення війни: Україна продемонструвала готовність до компромісів у межах мирного плану, а сам Трамп публічно заявив, що кінець війни ближчий, ніж будь-коли. У відповідь на це Кремль знову обрав шлях ескалації, заявивши про "атаку" без жодних доказів.

На думку NYT, подібні заяви мають на меті дискредитувати переговорний процес і виставити Росію жертвою, попри те що саме вона щоденно обстрілює українські міста, вбиває цивільних, викрадає дітей і чинить воєнні злочини. Видання наголошує: дії Путіна свідчать, що Росія залишається єдиною реальною перешкодою на шляху до миру.

Крім війни проти України, у матеріалі згадується й ширший контекст - Кремль системно підриває міжнародну стабільність, підтримуючи Іран, режим Мадуро у Венесуелі та співпрацюючи з КНДР. Саме тому, вважають автори, відповіддю Заходу мають бути не поступки Москві, а посилення санкцій і збільшення військової допомоги Україні.