Трамп рассмотрит возможность выступления в рамках дела об импичменте

Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

По словам Трампа, ему очень понравилась идея выступить перед Конгрессом США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ответил на приглашение спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и допустил возможность своего выступления в рамках расследования дела об его импичменте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

По его словам, ему очень понравилась идея выступить перед Конгрессом США.

"Несмотря на то, что я не сделал ничего плохого, и мне не нравится укреплять доверие к этому мошенничеству, мне нравится эта идея и я подробно рассмотрю, чтобы Конгресс мог снова сосредоточиться!", - написал он.

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси предложила президенту США Дональду Трампу дать показания по делу об его импичменте. Эту идею также поддержал глава демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Кроме того, сотрудник посольства Соединенных Штатов в Украине Дэвид Холмс рассказал в Конгрессе, что Трамп летом 2019 года активно интересовался расследованием дела Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в Украине.

14 ноября в Конгрессе состоялись первые публичные слушания по делу об импичменте америкнаского президента Дональда Трампа. Публичные показания перед комитетами Палаты представителей США дали бывшая глава дипломатической миссии США в Украине Уильям Тейлор и заместитель государственного секретаря Джордж Кент.