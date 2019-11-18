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Трамп розгляне можливість виступу в рамках справи про імпічмент

Новини » Політика     18.11.2019 - 17:06
Трамп розгляне можливість виступу в рамках справи про імпічмент
Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

За словами Трампа, йому дуже сподобалася ідея виступити перед Конгресом США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відповів на запрошення спікера Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі і допустив можливість свого виступу в рамках розслідування справи про його імпічмент. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа у Twitter.

За його словами, йому дуже сподобалася ідея виступити перед Конгресом США.

"Незважаючи на те, що я не зробив нічого поганого, і мені не подобається зміцнювати довіру до цього шахрайства, мені подобається ця ідея і я докладно розгляну, щоб Конгрес міг знову зосередитися!", - написав він.

Трамп розгляне можливість виступу в рамках справи про імпічмент

Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі запропонувала президенту США Дональду Трампу дати свідчення у справі про його імпічмент. Цю ідею також підтримав голова демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер.

Крім того, співробітник посольства Сполучених Штатів в Україні Девід Холмс розповів в Конгресі, що Трамп влітку 2019 року активно цікавився розслідуванням справи Хантера Байдена, сина колишнього віце-президента Джо Байдена, в Україні.

14 листопада в Конгресі відбулися перші публічні слухання у справі про імпічмент америкнаского президента Дональда Трампа. Публічні свідчення перед комітетами Палати представників США дали колишня глава дипломатичної місії США в Україні Вільям Тейлор та заступник державного секретаря Джордж Кент.

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