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Трамп рассказал о влиянии на ВВП США повышения пошлин на товары из Китая


По словам президента США, показатель ВВП "неожиданно хороший"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что повышение пошлин на китайские товары значительно повлияло на хорошие показатели ВВП США в первом квартале 2019 года. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Так, президент США заявил, что показатель ВВП "неожиданно хороший".

"Неожиданно хорошему показателю ВВП в первом квартале на уровне 3,2% значительно способствовали тарифы на товары из Китая. Некоторые люди просто не понимают этого!" - написал Трамп.

Напомним, Министерство финансов Китая объявило о ведении ответных пошлин в размере 5-25% на более чем 5 тысяч видов продукции из США. В частности, Китайская народная республика планирует ввести тарифы на американские товары на сумму 60 миллиардов долларов. С 1 июня Китай установит тарифы на 5140 товаров из США.

Как писало РБК-Украина ранее, торговые переговоры между США и Китаем зашли в тупик, поскольку Пекин не соглашается вносить изменения в свое законодательство.

Подчеркнем, 10 мая президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в США китайских товаров еще на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь импорт из КНР.

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