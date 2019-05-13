Трамп рассказал о влиянии на ВВП США повышения пошлин на товары из Китая

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

По словам президента США, показатель ВВП "неожиданно хороший"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что повышение пошлин на китайские товары значительно повлияло на хорошие показатели ВВП США в первом квартале 2019 года. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Так, президент США заявил, что показатель ВВП "неожиданно хороший".

"Неожиданно хорошему показателю ВВП в первом квартале на уровне 3,2% значительно способствовали тарифы на товары из Китая. Некоторые люди просто не понимают этого!" - написал Трамп.

Напомним, Министерство финансов Китая объявило о ведении ответных пошлин в размере 5-25% на более чем 5 тысяч видов продукции из США. В частности, Китайская народная республика планирует ввести тарифы на американские товары на сумму 60 миллиардов долларов. С 1 июня Китай установит тарифы на 5140 товаров из США.

Как писало РБК-Украина ранее, торговые переговоры между США и Китаем зашли в тупик, поскольку Пекин не соглашается вносить изменения в свое законодательство.

Подчеркнем, 10 мая президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в США китайских товаров еще на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь импорт из КНР.