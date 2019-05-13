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Трамп розповів про вплив на ВВП США підвищення мит на товари з Китаю

Новини » Політика    13.05.2019 - 16:07
Трамп розповів про вплив на ВВП США підвищення мит на товари з Китаю
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

За словами президента США, показник ВВП "несподівано хороший"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що підвищення мит на китайські товари значно вплинуло на хороші показники ВВП США в першому кварталі 2019 року. Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

Так, президент США заявив, що показник ВВП "несподівано хороший".

Трамп розповів про вплив на ВВП США підвищення мит на товари з Китаю

"Несподівано хорошому показнику ВВП у першому кварталі на рівні 3,2% значно сприяли тарифи на товари з Китаю. Деякі люди просто не розуміють цього!" - написав Трамп.

Нагадаємо, Міністерство фінансів Китаю оголосило про ведення відповідних мит у розмірі 5-25% на більш ніж 5 тисяч видів продукції з США. Зокрема, Китайська народна республіка планує ввести тарифи на американські товари на суму 60 мільярдів доларів. З 1 червня Китай встановить тарифи на 5140 товарів з США.

Як писало РБК-Україна раніше, торговельні переговори між США і Китаєм зайшли в глухий кут, оскільки Пекін не погоджується вносити зміни в своє законодавство.

Підкреслимо, 10 травня президент США Дональд Трамп розпорядився ввести мита на ввезення в США китайських товарів ще на 300 млрд доларів. Таким чином, тарифи покриють весь імпорт з КНР.

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