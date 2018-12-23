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Трамп рассказал, кто станет и.о. министра обороны США с 2019

Новости » Политика    23.12.2018 - 19:06
Трамп рассказал, кто станет и.о. министра обороны США с 2019
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

И.о. главы Минобороны США приступит к работе с 1 января 2019 года

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что с 1 января 2019 года Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности министра обороны США. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Трампа.

Так, американский лидер назвал Шанахана очень талантливым и выразил уверенность, что он будет "великолепен" на этой должности.

Трамп рассказал, кто станет и.о. министра обороны США с 2019

"Я рад объявить, что с 1 января 2019 года наш очень талантливый заместитель министра обороны Патрик Шанахан вступит в должность исполняющего обязанности министра обороны. У Патрика длинный список достижений, когда он был заместителем… Он будет великолепен!" - написал Трамп.

Напомним, 21 декабря Трамп сообщил, что министр обороны США Джеймс Мэттис выйдет на пенсию в конце февраля 2019 года. Тогда глава США анонсировал, что скоро назовет имя нового министра обороны.

РБК-Украина также писало, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что министр обороны США Мэттис сделал "правильную и благородную вещь", объявив о своем уходе в отставку.

Стоит подчеркнуть, что Мэттис написал письмо об отставке Трампу, в котором отметил, что уходит, "потому что у Трампа есть право иметь министра обороны, с кем его взгляды будут лучше согласованы".

Добавим также, ранее президент США заявлял о возможности отставки главы Пентагона. Он заявил, что министр обороны Джеймс Мэттис может оказаться следующим, кто уйдет из администрации Белого дома.

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Новости Украины ПентагонСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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