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Трамп розповів, хто стане в.о. міністра оборони США з 2019

Новини » Політика    23.12.2018 - 19:06
Трамп розповів, хто стане в.о. міністра оборони США з 2019
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

В.о. глави Міноборони США приступить до роботи з 1 січня 2019 року

Глава Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що з 1 січня 2019 Патрік Шанахан стане виконуючим обов'язки міністра оборони США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Трампа.

Так, американський лідер назвав Шанахана дуже талановитим і висловив впевненість, що він буде "чудовим" на цій посаді.

Трамп розповів, хто стане в.о. міністра оборони США з 2019

"Я радий оголосити, що з 1 січня 2019 року наш дуже талановитий заступник міністра оборони Патрік Шанахан вступить на посаду виконуючого обов'язки міністра оборони. У Патріка довгий список досягнень, коли він був заступником... Він буде чудовий!" - написав Трамп.

Нагадаємо, 21 грудня Трамп повідомив, що міністр оборони США Джеймс Меттіс вийде на пенсію у кінці лютого 2019 року. Тоді глава США анонсував, що скоро назве ім'я нового міністра оборони.

РБК-Україна також писало, що прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що міністр оборони США Меттіс зробив "правильну і благородну річ", оголосивши про свій відхід у відставку.

Варто підкреслити, що Меттіс написав листа про відставку Трампу, в якому зазначив, що йде, "тому що у Трампа є право мати міністра оборони, з ким його погляди будуть краще узгоджені".

Додамо також, раніше президент США заявляв про можливість відставки глави Пентагону. Він заявив, що міністр оборони Джеймс Меттіс може виявитися наступним, хто піде з адміністрації Білого дому.

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