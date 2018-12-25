Трамп рассказал, сколько продлится "шатдаун"

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США надеется на быстрое возведение "стены"

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что федеральные органы в стране не будут работать до тех пор, пока не будет решен вопрос о выделении средств на строительство "стены" на границе с Мексикой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Трам заявил, что не может сказать, когда правительство возобновит работу.

"Но я могу сказать, что этого не произойдет до тех пор, пока у нас не будет стены или забора, как бы вы это не называли", - сказал Трамп журналистам в Вашингтоне.

Он также добавил, что надеется на быстрое возведение "стены".

Трамп подтвердил, что одобрил контракт на строительство 185 километров изгороди в Техасе, хотя Белый дом не предоставил никаких подробностей этого проекта. Президент США добавил, что планирует посетить этот отрезок границы для запуска строительства в конце января. По плану Трампа, ограда на отрезке, что составляет около четверти от общей протяженности совместной границы (800 из 3200 километров) должна быть отремонтирована или сведена до следующих выборов.

"Это сработает", - заявил он.

Напомним, в начале декабря Трамп заявил, что американская экономика теряет от нелегальной иммиграции, как минимум, 250 млрд долларов ежегодно, а охрана границы с Мексикой обойдется гораздо дешевле.

Кроме того, Трамп разрешил военным на американо-мексиканской границе открывать огонь на поражение в случае крайней необходимости. "Я надеюсь, что им не придется стрелять на поражение, однако у меня нет выбора", - заявлял президент США.