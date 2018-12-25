Трамп розповів, скільки триватиме "шатдаун"

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США сподівається на швидке зведення "стіни"

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що федеральні органи в країні не будуть працювати до тих пір, поки не буде вирішене питання про виділення коштів на будівництво "стіни" на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Трам заявив, що не може сказати, коли уряд відновить роботу.

"Але я можу сказати, що цього не станеться до тих пір, поки у нас не буде стіни або паркана, як би ви це не називали", - сказав Трамп журналістам у Вашингтоні.

Він також додав, що сподівається на швидке зведення "стіни".

Трамп підтвердив, що схвалив контракт на будівництво 185 кілометрів загорожі в Техасі, хоча Білий дім не надав жодних подробиць цього проекту. Президент США додав, що планує відвідати цей відрізок кордону для запуску будівництва наприкінці січня. За планом Трампа, загорожа на відрізку, що становить близько четвертини від загальної протяжності спільного кордону (800 з 3200 кілометрів) має бути відремонтована або зведена до наступних виборів.

"Це спрацює", - заявив він.

Нагадаємо, на початку грудня Трамп заявив, що американська економіка втрачає від нелегальної імміграції, як мінімум, 250 млрд доларів щорічно, а охорона кордону з Мексикою обійдеться набагато дешевше.

Окрім того, Трамп дозволив військовим на американо-мексиканському кордоні відкривати вогонь на ураження у разі крайньої необхідності. "Я сподіваюся, що їм не доведеться стріляти на ураження, однак у мене немає вибору", - заявляв президент США.