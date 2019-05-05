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Трамп заявил о повышении тарифов на китайские товары

Новости » Политика    05.05.2019 - 22:55
Трамп заявил о повышении тарифов на китайские товары
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Тарифы должны возрасти на 25%

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 5 мая, решил усилить давление на Китай для заключения торговой сделки и объявил, что он намерен повысить тарифы на китайские товары. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трамп сообщил, что тарифы должны увеличиться на 25% в пятницу, 10 мая, а также добавил что с новыми тарифами столкнуться еще больше товаров.

орговая сделка с Китаем продолжается, но слишком медленно, так как они пытаются пересмотреть условия. Нет!", - заявил президент США.

Сообщается, что на этой неделе должны возобновиться торговые переговоры между Китаем и США, а вице-премьер Китая Лю Хе отправиться в Вашингтон. Еще в пятницу Трамп заявлял, что переговоры идут хорошо.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином. В Белом доме сообщили, что министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер проведут на этой неделе дополнительные переговоры о прекращении американо-китайской торговой войны, а 8 мая в Вашингтон с ответным визитом прибудет вице-премьер КНР Лю Хэ, возглавляющий на китайскую делегацию.

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