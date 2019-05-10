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Трамп назвав втрати США в торгівлі з Китаєм

Новини » Політика    10.05.2019 - 14:46
Трамп назвав втрати США в торгівлі з Китаєм
Фото: Дональд Трамп (gettyimages.com)

Президент США заявив, що більше ця ситуація тривати не буде

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що протягом багатьох років Штати щороку втрачали по 500 млрд доларів через торгову угоду з Китаєм. Про це він написав у своєму Twitter.

Американський лідер підкреслив, що більше така ситуація тривати не буде.

Трамп назвав втрати США в торгівлі з Китаєм

"Ми багато років втрачали по 500 мільярдів доларів на рік через божевільну торгівлю з Китаєм. Але більш не будемо!" - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Міністерство торгівлі КНР заявило, що Китай вживе необхідних заходів у відповідь на підвищення США мит на китайські товари. У відомстві зазначили, що одинадцятий раунд торговельних консультацій Вашингтона і Пекіна триває. У зв'язку з цим "є надія, що американська і китайська сторони працюватимуть разом для вирішення існуючих проблем за допомогою співпраці і консультацій".

Як писало РБК-Україна раніше, Трамп заявив, що Китай зірвав угоду на торгових переговорах між країнами. Президент США підкреслив, що якщо угода так і не буде підписана, Китай очікують високі мита.

Додамо, в кінці минулого тижня американський лідер заявив про нове підвищення мит на китайські товари, що поставило під загрозу завершення торгової війни США і КНР. Так, американський президент анонсував, що в цю п'ятницю підніме мита на товари китайського експорту загальною вартістю 200 млрд доларів з 10% до 25%.

Китай заявив про вимушені контрзаходи через мита США Трамп звинуватив Китай у зриві торгової угоди
Новини України КитайторговляДональд Трамп
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