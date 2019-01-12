В США из-за "шатдауна" могут возникнуть проблемы с безопасностью в аэропортах

Фото: аэропорт (УНИАН)

В аэропорту Майами с 12 января закроют один из терминалов из-за нехватки сотрудников Администрации транспортной безопасности

В Соединенных Штатах частичная приостановка работы федерального правительства США ("шатдаун") может сказаться на безопасности авиаперевозок в стране, поскольку все большее число агентов безопасности отказываются работать без заработной платы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Источники издания сообщили, что пока пассажиры не сталкивались с трудностями прохождения контроля безопасности в аэропортах, однако в ближайшее время ситуация может сильно ухудшиться.

Представитель международного аэропорта Майами Грэг Чин рассказал изданию, что с 12 января будет закрыт один из терминалов из-за нехватки сотрудников Администрации транспортной безопасности (TSA), которые проводят досмотр пассажиров.

Отмечается, что сотрудники администрации входят в число госслужащих, которые перестали получать зарплату после "шатдауна" 22 декабря.

Глава совета TSA ранее заявлял, что многие члены администрации были вынуждены уйти в отставку из-за "крайних финансовых трудностей".

Напомним, в США из-за "шатдауна" около 800 тыс. американских госслужащих не получили зарплату.