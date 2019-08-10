Трамп рассказал о "красивом" письме от Ким Чен Ына

Президент Дональд Трамп заявил, что недавно получил "очень красивое письмо" от северокорейского лидера Ким Чен Ына, и добавил, что может встретиться с ним еще раз. Об этом пишет Reuters.

В то же время, Трамп не уточнил, когда именно может состояться такая встреча.

Также президент США рассказал журналистам, что письмо было доставлено лично в четверг, но не сказал, кто его доставил.

"Это было очень положительное письмо. Думаю, у нас будет еще одна встреча. Он действительно написал красивое, трехстраничное - я имею в виду большое сверху донизу - действительно красивое письмо", - сообщил Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп 30 июня встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей. Через пару дней Трамп заявил, что ожидает еще одну встречу в ближайшее время.

Однако 25 июля был зафиксирован запуск КНДР двух неопознанных ракет, которые пролетели 430 километров в направлении Японского моря.

После этого Дональд Трамп заявил, что ракетные испытания, проведенные Северной Кореей в последние несколько дней можно назвать нарушением соглашения, подписанного им и Ким Чен Ыном в Сингапуре, поскольку якобы испытывались ракеты малой дальности, а о них в соглашении не упоминается.