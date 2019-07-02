ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп анонсировал новую встречу с Ким Чен Ыном

Новости » Политика    02.07.2019 - 05:05
Трамп анонсировал новую встречу с Ким Чен Ыном
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Встречу президент США ожидает в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время ожидает встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

Трамп заявил, что последняя встреча прошла хорошо и он с нетерпением ожидает новую встречу.

"Была великая встреча с главой Северной Кореии Ким Чен Ыном в эти выходные. У нас была отличная встреча, он выглядел очень хорошо и очень здоровым - я с нетерпением жду встречи с ним снова в ближайшее время", - написал Трамп.

Трамп анонсировал новую встречу с Ким Чен Ыном

Напомним, президент США Дональд Трамп 30 июня встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.

Президент США заявил, что с момента его первой встречи с Ким Чен Ыном им удалось многого достичь, а демилитаризованная зона на границе двух стран стала более мирным местом, чем ранее.

Ранее РБК-Украина сообщало, что со стороны КНДР закрыли демилитаризованную зону на время визита Трампа

Со стороны КНДР закрыли демилитаризованную зону на время визита Трампа Трамп надеется на встречу с Ким Чен Ыном на границе с КНДР
Новости Украины Дональд ТрампКим Чен Ын
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь