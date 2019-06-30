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Трамп встретился с Ким Чен Ыном

Новости » Политика    30.06.2019 - 10:23
Трамп встретился с Ким Чен Ыном
Фото: встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына (twitter.com/AFP)

Встреча двух лидеров прошла в демилитаризованной зоне между двух Корей

Президент США Дональд Трамп сегодня, 30 июня, встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что Трамп прибыл на место встречи в сопровождении президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за час до приезда лидера Северной Кореи. Они успели осмотреть позиции южнокорейских и американских военных и пообщаться с журналистами. Президент США заявил, что с момента его первой встречи с Ким Чен Ыном им удалось многого достичь, а демилитаризованная зона на границе двух стран стала более мирным местом, чем ранее.

"Это совершенно другой мир. И я опять это говорю для людей, которые продолжают утверждать, что ничего не было достигнуто. Так много было сделано", - заявил Трамп.

Президент КНДР заявил, что был удивлен предложением Трампа о встрече и только поздно вечером смог подтвердить приглашение.

"Я хотел снова встретиться с вами. Это место для обеих Корей является признаком неудачной истории, поэтому для нас очень важна возможность встречи здесь", - заявил Ким Чен Ын.

По мнению лидера КНДР, это означает о возможности чувствовать себя непринужденно и встречаться с позитивным мышлением.

"Я считаю, что это окажет положительное влияние на все наши обсуждения в будущем", - добавил лидер Северной Кореи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что со стороны КНДР закрыли демилитаризованную зону на время визита Трампа. Как заявил туроператор Koryo Tours, который организовывает поездки в КНДР, ограничение будет действовать 30 июня, в этот день на территорию демилитаризованной зоны планируется визит президента США Дональда Трампа.

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Новости Украины Ким Чен ЫнДональд Трамп
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