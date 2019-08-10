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Трамп розповів про "красивий" лист від Кім Чен Ина

Новини » Політика    10.08.2019 - 00:40
Трамп розповів про "красивий" лист від Кім Чен Ина
Фото: Дональд Трамп (un.org)

Трамп заявив про можливість нової зустрічі з лідером КНДР

Президент Дональд Трамп заявив, що нещодавно отримав "дуже гарний лист" від північнокорейського лідера Кім Чен Ина, і додав, що може зустрітися з ним ще раз. Про це пишет Reuters.

У той же час, Трамп не уточнив, коли саме може відбутися така зустріч.

Також президент США розповів журналістам, що лист було доставлено особисто в четвер, але не сказав, хто його доставив.

"Це був дуже позитивний лист. Думаю, у нас буде ще одна зустріч. Він дійсно написав красивий лист на три сторінки - я маю на увазі великий зверху донизу - дійсно красивий лист", - повідомив Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 30 червня зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореєю. Через кілька днів Трамп заявив, що очікує ще одну зустріч найближчим часом.

Однак 25 липня був зафіксований запуск КНДР двох невпізнаних ракет, які пролетіли 430 кілометрів у напрямку Японського моря.

Після цього Дональд Трамп заявив, що ракетні випробування, проведені Північною Кореєю в останні кілька днів можна назвати порушенням угоди, підписаної ним і Кім Чен Ином в Сінгапурі, оскільки нібито випробовувалися ракети малої дальності, а про них в угоді не згадується.

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Новини України Кім Чен ИнДональд Трамп
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