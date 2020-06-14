Трамп раскрыл характеристики самой быстрой сверхзвуковой ракеты США

Соединенные Штаты Америки создают новейшие гиперзвуковые ракеты, которые будут намного быстрее существующих ныне в мире ракеты. Кроме того они смогут поражать цели с точностью до 35,5 см.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками Военной академии США Вест-Пойнт, сообщает пресс-служба Белого дома.

По его словам, США строят сотни кораблей, бомбардировщиков, истребителей и вертолетов, новые танки, военные спутники и ракеты.

"Мы строим, в том числе гиперзвуковую ракету, которая будет в 17 раз быстрее, чем самые быстрые на сегодня ракеты, и может поразить цель на расстоянии в 1000 миль (1609 км, - ред.) с отклонением от центральной точки не более 14 дюймов (35,5 см, - ред.)"

Трамп подчеркнул, что его администрация начала восстановления американских вооруженных сил и уже выделило на оборонные расходы более чем на 2 триллиона долларов.

Кроме того он подчеркнул, что США заканчивают "эпоху бесконечных войн".

"Мы сосредоточим усилия на защите жизненно важных интересов Америки. Американские войска не обязаны решать давние конфликты в далеких странах, о которых многие даже не слышали. Мы не полицейские мира", - заявил Трамп.

Напомним, Трамп приказал до 2030 года создать флот ледоколов для защиты интересов США в Арктике и Антарктике.

Кроме того, в штате Невада прошли испытания истребителя четвертого поколения F-15E Strike Eagle, который оснащен ядерным зарядом B61-12.

Ранее власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания впервые с 1992 года.