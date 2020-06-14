Трамп розкрив характеристики найшвидшої надзвукової ракети США

Сполучені Штати Америки створюють новітні гіперзвукові ракети, які будуть набагато швидшими за наявні нині в світі ракети. Крім того вони зможуть уражати цілі з точністю до 35,5 см.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи перед випускниками Військової академії США Вест-Пойнт, повідомляє прес-служба Білого дому.

За його словами, США будують сотні кораблів, бомбардувальників, винищувачів і вертольотів, нові танки, військові супутники і ракети.

"Ми будуємо, в тому числі гіперзвукову ракету, яка буде в 17 разів швидшою, ніж найшвидші на сьогодні ракети, і може уразити ціль на відстані в 1000 миль (1609 км, - ред.) з відхиленням від центральної точки не більше 14 дюймів (35,5 см, - ред.)"

Трамп наголосив, що його адміністрація почала відновлення американських збройних сил і вже виділила на оборонні витрати понад 2 трильйони доларів.

Крім того він наголосив, що США закінчують "епоху нескінченних воєн".

"Ми зосередимо зусилля на захисті життєво важливих інтересів Америки. Американські війська не зобов'язані вирішувати давні конфлікти в далеких країнах, про які багато людей навіть не чули. Ми не поліцейські світу", - заявив Трамп.

Нагадаємо, Трамп наказав до 2030 року створити флот криголамів для захисту інтересів США в Арктиці й Антарктиці.

Крім того, в штаті Невада пройшли випробування винищувача четвертого покоління F-15E Strike Eagle, який оснащений ядерним зарядом B61-12.

Раніше влада США обговорювала можливість проведення ядерного випробування вперше з 1992 року.