В США впервые за 28 лет обсуждали проведение ядерного испытания, - WP

Ядерный взрыв (скриншот)

Из-за серьезных разногласий американские чиновники не смогли договориться о проведении ядерного испытания

Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания впервые с 1992 года. Вопрос поднимался 15 мая на встрече чиновников из ведомств по вопросам и национальной безопасности.

Об этом 23 мая сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что из-за серьезных разногласий чиновники не смогли договориться о проведении испытания.

Один из собеседников заявил изданию, что обсуждения продолжаются. Другой источник отметил, что в конечном счете было решено принять другие меры в ответ на угрозы, которые исходят от Китая и России, но избегать возобновления ядерных испытаний.

В Совете национальной безопасности при Белом доме отказались комментировать эту информацию.

Один из высокопоставленных предствителей Белого дома подчеркнул, что демонстрация "быстрого испытания" может дать США преимущество в переговорах о контроле над вооружениями, к которым Вашингтон хочет привлечь не только Россию, но и Китай.

По информации WP, сторонники ядерного нераспространения считают, что возобновление ядерных испытаний может привести к дестабилизирующим последствиям.

По данным журнала Bulletin of the Atomic Scientists, ядерный арсенал США насчитывает 5800 боеголовок, 2000 из которых ожидают демонтажа.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о приверженности Вашингтона контролю над вооружениями, который включает как Россию, так и Китай, и готовности к будущим обсуждениям во избежание дорогостоящей гонки вооружений.

В данный момент США решают вопрос о продлении стратегического договора о контроле над вооружениями с Россией - СНВ-3. Летом 2019 года Трамп заявил, что Америка планирует заключить с Россией договор в сфере контроля за вооружениями.

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Автор: Надежда Собенко