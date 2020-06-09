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США испытали ядерное оружие из истребителя

Новости » Общество     09.06.2020 - 16:03
США испытали ядерное оружие из истребителя
Фото: истребитель F-15E Strike Eagle с ядерным зарядом B61-12 (U.S.Air Force photo by Staff Sgt Tony R Toll)

Тесты отвечали всем требованиям, как по производительности, так и по безопасности

В США в штате Невада прошли испытания истребителя четвертого поколения F-15E Strike Eagle, который оснащен ядерным зарядом B61-12. Заряд получит ряд стратегических бомбардировщиков.

Об этом сообщает Sandia National Labs.

Как сообщается, в марте в Неваде проходили испытания истребителя F-15E Strike Eagle с ядерным зарядом B61-12. Сброшенная с высоты более семи километров имитация ядерной бомбы находилась в воздухе в течение приблизительно 55 секунд. Тесты отвечали всем требованиям, как по производительности, так и по безопасности.

Заряд B61-12 имеет длину 12 футов и весит около 825 фунтов. Мощность его превышает одну мегатонну в тротиловом эквиваленте. Такой ядерный заряд получат стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, а также истребители F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Напомним, власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания впервые с 1992 года.

Кроме того, американские военные провели в Тихом океане испытание лазерного оружия для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Соединенные Штаты Америкиядерное оружиеистребителииспытания
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