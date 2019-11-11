Трамп раскритиковал слушания по вопросу об импичменте

Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Трамп пожаловался, что демократы не допустят любого из запрошенных республиканцами свидетелей

Президент США Дональд Трамп назвал "позорными" слушания по вопросу об импичменте и заявил, что демократы блокируют свидетелей, которым хотели бы задать вопросы республиканцы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По словам Трампа, "коррумпированный политик" Адам Шифф, председатель комитета по разведке Палаты представителей, возглавляющий действия конгрессменов по импичменту, и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси хотят, чтобы официальные лица Белого дома дали показания в рамках "позорной охоты на ведьм".



Президент США отметил, что Шифф не допустит адвоката, защищающего интересы Белого дома, и при этом он "не допустит любого из запрошенных нами свидетелей".

"Это (происходит) впервые при отправлении правосудия и в истории Конгресса!" – заявил Трамп.

Ранее Трамп предложил Конгрессу допросить бывшего экс-президента страны Джо Байдена и его сына Хантера.

Ранее сообщалось, что в сентябре президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.