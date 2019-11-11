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Трамп розкритикував слухання з питання про імпічмент

Новини » Політика     11.11.2019 - 02:45
Трамп розкритикував слухання з питання про імпічмент
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Трамп поскаржився, що демократи не допустять будь-якого із запитаних республіканцями свідків

Президент США Дональд Трамп назвав "ганебними" слухання з питання про імпічмент і заявив, що демократи блокують свідків, яким хотіли б задати питання республіканці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За словами Трампа, "корумпований політик" Адам Шифф, голова комітету з розвідки Палати представників, який очолює дії конгресменів щодо імпічменту, і спікер Палати представників Ненсі Пелосі хочуть, щоб офіційні особи Білого дому дали свідчення в рамках "ганебної полювання на відьом".

Президент США зазначив, що Шифф не допустить адвоката, що захищає інтереси Білого дому, і при цьому він "не допустить будь-якого із запитаних нами свідків".

"Це (відбувається) вперше при відправленні правосуддя і в історії Конгресу!" – заявив Трамп.

Раніше Трамп запропонував Конгресу допитати колишнього екс-президента Джо Байдена і його сина Хантера.

Раніше повідомлялося, що у вересні президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту з-за телефонної розмови з Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

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