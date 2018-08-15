Трамп раскритиковал оборонный бюджет США в части Крыма и России

Трамп высказал предостережение в отношении 52 положений оборонного бюджета

Президента США Дональд Трамп раскритиковал четыре из восьми положений законопроекта об оборонном бюджете Соединенных Штатов, касающиеся России и аннексированного Крыма. Об этом сообщает "Голос Америки".

В частности, Трампу не понравились положения, запрещающие финансирование любых проектов, где предполагается признание права России на Крым а также запрещают военное сотрудничество с Россией до того времени, пока РФ не выведет войска из Украины.

Другие раскритикованнеы Трампом положения закона в отношении России, содержат требование к администрации американского президента отчитываться о шагах, предпринятых в ответ на нарушение РФ соглашения об Открытом небе а также предоставлять отчеты относительно нового соглашения по ядерному оружию START.

"Всего Трамп высказал предостережения в отношении 52 положений закона, в большинстве из которых, по его мнению, Конгресс пытался ограничить полномочия президента по проведению международной политики", - говорится в сообщении.

Предостережение Трампа вызвали критику законодателей. Так, сенатор Боб Менендес из Демократической партии заявил: "Это заявление вызывает беспокойство, ведь президент снова показывает миру, что ему нельзя доверять, когда речь идет о соблюдении обязательств США и превалировании наших интересов над его личными".

Напомним, 13 августа 2018 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год. Расходы на национальную оборону США заложены в размере 716 млрд долларов. Бюджетом также предусмотрено 250 млн долларов для Украины.