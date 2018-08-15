Держдеп спростував призупинення США Договору з відкритого неба з РФ

Новини Політика 15.08.2018 - 04:51
Ілюстративне фото: літаки США (flickr.com/code20photog
Ілюстративне фото: літаки США (flickr.com/code20photog

США віддані продовженню імплементації договору

Сполучені Штати не припиняють брати участь у Договорі з відкритого неба і планують виконувати угоду. Про це повідомила представник Держдепартаменту, повідомляє ТАСС.

"Навпаки, США зберігають прихильність продовженню імплементації договору, це демонструє дозвіл на комплексне оновлення наших літаків для використання в рамках Договору з відкритого неба", - заявили в Держдепі.

Чиновниця пояснила, що підписаний американським лідером Дональдом Трампом оборонний бюджет на 2019 рік вимагає від виконавчої влади звітувати про витрати за договором, а також виконувати "сертифікаційні вимоги".

Вона додала, що схожі вимоги були й у попередніх законах із оборонних витрат.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що в рамках нового оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки на 2019 рік, підписаного президентом Дональдом Трампом, заморожується виконання договору з відкритого неба.

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Теги:  Госдеп,  открытое небо,  договор  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС