Трамп підписав оборонний бюджет США в розмірі 716 млрд доларів

Бюджет передбачено 250 млн доларів для України

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни на 2019 фінансовий рік. Видатки на національну оборону США закладені у розірі 716 млрд доларів, передає Білий дім.

Як зазначено в повідомленні, новий Закон про захист і національну оборону передбачає збільшення сухопутних військ, Військово-морських сил (ВМС), Військово-повітряних сил (ВПС) і корпусу морської піхоти на 15600 чоловік.

Також говориться, що чисельність сухопутних військ складе 487,5 тис. осіб, ВМС - 335,4 тис. осіб, ВПС - 329,1 тис. Осіб. Корпус морської піхоти буде налічувати 186,1 тис. осіб. Також закон передбачає створення окремого Космічного командування США, яке підпорядковуватиметься Стратегічному командуванню.

Крім того, оборонний бюджет США бюджету передбачає виділення коштів у розмірі 7,6 млрд доларів на покупку 77 винищувачів F-35 п'ятого покоління. Ще 24,1 млрд доларів витрат виділяються на будівництво нових військових кораблів. Також на 2,6% зросте і грошове утримання військовослужбовців. У Білому домі повідомили, що це найбільше підвищення виплат військвоим за останні дев'ять років.

"Закон висловлює повну підтримку президентом Трампом Ізраїлю, схвалюючи виділення 500 млн доларів на спільні розробку і виробництво систем протиракетної оборони", - повідомили в Білому домі.

Крім того, 250 млн доларів передбачено на допомогу Україні в галузі безпеки.

Закон отримав ім'я Джона Маккейна, який був адміралом ВМС США і брав участь в тихоокеанському театрі бойових дій в часи Другої світової війни. Його син, Джон Маккейн-молодший, також служив у ВМС, очолював Тихоокеанське командування. Його онук, Джон Маккейн III, діючий сенатор, був військовим льотчиком і брав участь у В'єтнамській війні. В'єтнамці збили його літак і тримали в полоні з 1967 по 1973 роки.

Нагадаємо, 2 серпня Сенат Сполучених Штатів ухвалив раніше проголосований Палатою представників проект закону про "Бюджет США на 2019 р. на потреби національної оборони". Закон зокрема санкціонує виділення Міністерству оборони США 250 млн доларів для надання допомоги Україні в сфері безпеки.