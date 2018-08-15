Трамп розкритикував оборонний бюджет США в частині Криму та Росії

Трамп висловив застереження стосовно 52 положень оборонного бюджету

Президента США Дональд Трамп розкритикував чотири з восьми положень законопроекту про оборонний бюджет Сполучених Штатів, що стосуються Росії та анексованого Криму. Про це повідомляє "Голос Америки".

Зокрема, Трампу не сподобались положення, що забороняють фінансування будь-яких проектів, де припускається визнання права Росії на Крим а також забороняють військову співпрацю з Росією до того часу, поки Росія не виведе війська з України.

Інші розкритиковані Трампом положення закону стосовно Росії, містять вимогу до адміністрації американського президента звітувати про кроки вжиті у відповідь на порушення Росією угоди про Відкрите небо а також надавати звіти стосовно нової угоди з ядерної зброї START.

"Всього Трамп висловив застереження стосовно 52 положень закону, в більшості з яких, на його думку, Конгрес намагався обмежити повноваження президента з проведення міжнародної політики", - йдеться у повідомленні.

Застереження Трампа викликали критику законодавців. Так, сенатор Боб Менендес з Демократичної партії заявив: "Ця заява викликає занепокоєння, адже президент знову показує світові, що йому не можна довіряти, коли йдеться про дотримання зобов'язань США і превалювання наших інтересів над його особистими".

Нагадаємо, 13 серпня 2018 року президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни на 2019 фінансовий рік. Видатки на національну оборону США закладені у розмірі 716 млрд доларів. Бюджетом також передбачено 250 млн доларів для України.