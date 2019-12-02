Трамп раскритиковал назначение слушаний по импичменту в один день с саммитом НАТО

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

В этом Трамп обвинил демократов

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в преднамеренном назначении слушаний в тот день, когда он будет на саммите НАТО в Лондоне 4 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Он заявил, что слушания были назначены в тот день, когда Трамп будет борться за интересы американцев на саммите НАТО.

"Направляюсь в Европу, чтобы представлять нашу страну и бороться за американский народ, в то время как ничего не делающие демократы намеренно запланировали слушания по вопросу об импичменте в тот же день, что и саммит НАТО. Не хорошо!", - написал Трамп.

Ранее в Белом доме заявили, что ни президент США Дональд Трамп, ни его адвокаты не будут участвовать в слушаниях по импичменту в среду в Судебном Комитете. На счет того, будет ли Трамп участвовать в слушаниях в пятницу, сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что республиканцы в Юридическом комитете Палаты представителей США намерены вызвать на слушания по импичменту президента США Дональда Трампа специалистов по конституционному праву.