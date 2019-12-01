ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На слушания об импичменте Трампа вызовут ученых по конституционному праву

Новости » В мире     01.12.2019 - 06:47
На слушания об импичменте Трампа вызовут ученых по конституционному праву
Иллюстративное фото (GettyImages)

Республиканцы просят расширить количество специалистов по конституционному праву, которых заслушают в Конгрессе

Республиканцы в Юридическом комитете Палаты представителей США намерены вызвать на слушания по импичменту президента США Дональда Трампа специалистов по конституционному праву. Об этом говорится в письме высокопоставленного представителя республиканцев в юридическом комитете Дага Коллинза к председателю комитета демократа Джерролд Надлера, передает The Hill.

Отмечается, что 4 декабря комитет намерен заслушать ученых по конституционному праву для рассмотрения вопроса об импичменте

"Чтобы обеспечить справедливость и восстановить объективность процесса импичмента прошу расширенную группу и сбалансированный состав свидетелей ученых, которые бы высказали свое мнение по делу во время слушаний", - написал Коллинз.

По его словам, четырех ученых для рассмотрения вопроса об импичменте недостаточно.

"Это менее четверти тех ученых, которых вызвали для дачи показаний по делу импичмента Клинтона. Прошу вас расширить количество свидетелей, вызванных на 4 декабря, чтобы дать американскому народу возможность услышать большее количество различных точек зрения относительно импичмента", - отметил он.

В письме Коллинз не называет имена ученых, которых республиканцы хотят вызвать на слушания.

Ранее Надлер направил письмо представителю республиканцев в юридическом комитета Дагу Коллинзу с вопросом - не желает ли он разослать повестки и запросы по этому делу. Надлер определил для представителя республиканцев дедлайн для ответа - 6 декабря.

"Я готов назначить заседание комитета на понедельник, 9 декабря 2019, чтобы рассмотреть любые обращения", - написал Надлер Коллинзу.

Напомним, юридический комитет Палаты представителей Конгресса США пригласил Трампа принять участие в слушаниях в рамках процедуры импичмента.

Ранее Трамп заявил, что хочет, чтобы в деле о его импичменте дали показания госсекретарь Майкл Помпео, министр энергетики Рик Перри, а также и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

Украина может начать выгодные Трампу расследования, - CNN Трампу дали больше времени на ответ об участии в слушаниях по импичменту
Новости Украины Дональд Трампимпичмент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь