ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Конгресс США завтра рассмотрит доклад по импичменту Трампа

Новости » Политика     01.12.2019 - 10:37
Конгресс США завтра рассмотрит доклад по импичменту Трампа
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Во вторник, 3 декабря, доклад вынесут на голосование

Конгресс Соединенных Штатов Америки в понедельник, 2 декабря, рассмотрит доклад по расследованию в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Politico.

Как сообщается, завтра специальный комитет по разведке Палаты представителей США изучит доклад по результатам расследования в рамках процедуры импичмента Трампа.

Ожидается, что уже 3 декабря представители Демократической партии, у которых большинство в американском Конгрессе, поддержат данный документ, что станет важным шагом для процесса импичмента.

После голосования доклад передадут в юридический комитет, который 4 декабря проведет слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Напомним, ранее сообщалось, что конгрессмены-республиканцы вызовут на слушания по импичменту Трампа в юридическом комитете Палаты представителей специалистов по конституционному праву. Чиновники утверждают, что привлечение специалистов позволит восстановить объективность процесса импичмента.

Кроме того, юридический комитет Палаты представителей США пригласил президента Трампа принять участие в слушаниях в рамках процедуры импичмента. Председатель комитета направил главе Белого дома письмо с приглашением прийти на слушания, которые состоятся 4 декабря.

Украина может начать выгодные Трампу расследования, - CNN Трампу дали больше времени на ответ об участии в слушаниях по импичменту
Новости Украины расследованиеКонгресс СШАДональд Трампдокладимпичмент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь