ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп не будет участвовать в слушаниях по импичменту

Новости » Политика     02.12.2019 - 06:46
Трамп не будет участвовать в слушаниях по импичменту
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Он пропустит первое заседание 4 декабря

В Белом доме заявили, что ни президент США Дональд Трамп, ни его адвокаты не будут участвовать в слушаниях по импичменту в среду в Судебном Комитете. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так, в письме председателю Джерролду Надлеру адвокат Трампа Пэт Чиполлон сказал, что президент не будет участвовать в слушаниях, пока свидетели еще не названы, и пока неясно, предоставит ли Судебный комитет Трампу честный процесс посредством дополнительных слушаний.

"Соответственно, в нынешних обстоятельствах мы не намерены участвовать в слушаниях в среду", - говорится в письме.

Крме того, адвокат обвинил демократов в преднамеренном назначении слушаний в тот день, когда Трамп буде на встрече НАТО в Лондоне.

На счет того, будет ли Трамп участвовать в слушаниях в пятницу, сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что республиканцы в Юридическом комитете Палаты представителей США намерены вызвать на слушания по импичменту президента США Дональда Трампа специалистов по конституционному праву.

Напомним, Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США попросил президента Дональда Трампа до 6 декабря дать ответ относительно его участия или его адвоката в слушаниях в рамках процедуры импичмента главы государства.

Конгресс США завтра рассмотрит доклад по импичменту Трампа На слушания об импичменте Трампа вызовут ученых по конституционному праву
Новости Украины Дональд Трампимпичмент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь