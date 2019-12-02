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Трамп розкритикував призначення слухань щодо імпічменту в один день з самітом НАТО

Новини » Політика     02.12.2019 - 19:07
Трамп розкритикував призначення слухань щодо імпічменту в один день з самітом НАТО
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

У цьому Трамп звинуватив демократів

Президент США Дональд Трамп звинуватив демократів у навмисному призначення слухань у той день, коли він буде на саміті НАТО в Лондоні 4 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Він заявив, що слухання були призначені в той день, коли Трамп буде борться за інтереси американців на саміті НАТО.

"Прямую в Європу, щоб представляти нашу країну і боротися за американський народ, в той час як нічого не роблять демократи навмисно запланували слухання з питання про імпічмент в той же день, що й саміт НАТО. Не добре!" - написав Трамп.

Трамп розкритикував призначення слухань щодо імпічменту в один день з самітом НАТО

Раніше в Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп, ні його адвокати не будуть брати участь у слуханнях щодо імпічменту в середу в Судовому Комітеті. На рахунок того, чи буде Трамп брати участь у слуханнях у п'ятницю, повідомлять додатково.

Раніше повідомлялося, що республіканці в Юридичному комітеті Палати представників США мають намір викликати на слухання з імпічменту президента США Дональда Трампа фахівців з конституційного права.

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