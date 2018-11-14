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Трамп раскритиковал Мэй за позицию ее правительства в отношении Ирана

Новости » Политика    14.11.2018 - 13:43
Трамп раскритиковал Мэй за позицию ее правительства в отношении Ирана
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США также раскритиковал торговые соглашения с европейскими странами

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй за позицию ее правительства в отношении Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание Washington Post.

Так, Трамп и Мэй в прошлую пятницу провели телефонный разговор.

"Трамп раскритиковал Мэй за то, что Британия не делает достаточно, по его мнению, для противодействия Ирану", - отмечает издание.

Кроме того, американский лидер также спросил главу британского правительства о состоянии дел с Brexit и раскритиковал торговые соглашения с европейскими странами, которые он считает несправедливыми.

Напомним, правительство Британии сожалеет, что Соединенные Штаты Америки (США) возобновили санкции против Ирана.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил на встрече с лидерами стран АСЕАН, что санкции против Ирана будут ужесточены.

Так, Штаты объявили о возобновлении санкций в начале месяца, поскольку администрация Трампа пытается заставить Иран ограничить свою ядерную программу, а также прекратить участия Тегерана в конфликтах в Йемене, Сирии, Ливане и других странах Ближнего Востока. Однако в Иране заявили, что способны и дальше продавать достаточный объем нефти, несмотря на американские санкции.

РБК-Украина ранее также сообщало, что постоянный представитель Ирана при ООН Голям Али Хошроу попросил международное сообщество отреагировать на новые санкции США.

 

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Новости Украины ИранДональд ТрампТереза Мэй
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