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Трамп розкритикував Мей за позицію її уряду щодо Ірану

Новини » Політика    14.11.2018 - 13:43
Трамп розкритикував Мей за позицію її уряду щодо Ірану
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США також розкритикував торговельні угоди з європейськими країнами

Глава Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував прем’єр-міністра Великобританії Терезу Мей за позицію її уряду щодо Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання Washington Post.

Так, Трамп і Мей минулої п'ятниці провели телефонну розмову.

"Трамп розкритикував Мей за те, що Британія не робить достатньо, на його думку, для протидії Ірану", - зазначає видання.

Крім того, американський лідер також запитав главу британського уряду про стан справ з Brexit та розкритикував торговельні угоди з європейськими країнами, які він вважає несправедливими.

Нагадаємо, уряд Британії шкодує, що Сполучені Штати Америки (США) відновили санкції проти Ірану.

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив на зустрічі з лідерами країн АСЕАН, що санкції проти Ірану будуть посилені.

Так, Штати оголосили про відновлення санкцій на початку місяця, оскільки адміністрація Трампа намагається змусити Іран обмежити свою ядерну програму, а також припинити участь Тегерана в конфліктах у Ємені, Сирії, Лівані та інших країнах Близького Сходу. Однак в Ірані заявили, що здатні і далі продавати достатній обсяг нафти, незважаючи на американські санкції.

РБК-Україна раніше також повідомляло, що постійний представник Ірану при ООН Голям Алі Хошроу попросив міжнародне співтовариство відреагувати на нові санкції США.

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Новини України ІранДональд ТрампТереза Мэй
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