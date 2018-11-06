В Британии жалеют о возобновлении санкций США против Ирана

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В Британии считают, что Иранская ядерная сделка делает мир безопаснее

Правительство Британии сожалеет, что Соединенные Штаты Америки (США) возобновили санкции против Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы сожалеем о возобновлении американских санкций (против Ирана, - ред.). Мы считаем, что Иранская ядерная сделка делает мир безопаснее. Наша позиция также остается неизменной, пока Иран продолжает выполнять свои обязательства по соглашению, придерживаясь четких ограничений относительно ядерной деятельности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Лондон будет продолжать расширять торговые отношения с Тегераном и поощрять бизнес воспользоваться коммерческими возможностями.

Напомним, ранее сообщалось, что 5 ноября администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках соглашения 2015 года.

Санкции коснутся экспорта нефти, судоходства, банковой и все других отраслей, касающиеся экономики.

Так, спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сообщил, что Вашингтон с помощью энергетических санкций намерен сократить до нуля нефтяные доходы Ирана. Он подчеркнул, что власти работают над тем, чтобы минимизировать дестабилизацию на глобальном рынке.